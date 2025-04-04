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04 квітня 2025, 09:28

В окупованому Луганську росіяни випробовують на дітях вакцину невідомого походження, – ЦНС

04 квітня 2025, 09:28
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фото: pixabay
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В тимчасово окупованому Луганську дітей масово вакцинують препаратами невідомого походження

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Поки цивілізований світ розробляє безпечні вакцини, окупанти вирішили перетворити дітей Луганська на піддослідних. У тимчасово окупованому місті розпочалась масова "вакцинація" дітей до 6 років препаратами невідомого походження. Без міжнародних сертифікатів, без гарантій безпеки – лише сліпа віра у "велич" російської медицини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не перший випадок, коли окупанти використовують захоплені території для медичних експериментів.

"Застерігаємо батьків: не віддавайте дітей на ці небезпечні експерименти! Наслідки можуть бути фатальними. Всі, хто причетний до цих злочинів, понесуть відповідальність!", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганську окупанти посилили фільтраційні заходи, що супроводжуються залякуванням населення.

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