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Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Поки цивілізований світ розробляє безпечні вакцини, окупанти вирішили перетворити дітей Луганська на піддослідних. У тимчасово окупованому місті розпочалась масова "вакцинація" дітей до 6 років препаратами невідомого походження. Без міжнародних сертифікатів, без гарантій безпеки – лише сліпа віра у "велич" російської медицини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не перший випадок, коли окупанти використовують захоплені території для медичних експериментів.

"Застерігаємо батьків: не віддавайте дітей на ці небезпечні експерименти! Наслідки можуть бути фатальними. Всі, хто причетний до цих злочинів, понесуть відповідальність!", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганську окупанти посилили фільтраційні заходи, що супроводжуються залякуванням населення.