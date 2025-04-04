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04 апреля 2025, 09:28

В оккупированном Луганске россияне тестируют на детях вакцину неизвестного происхождения, – ЦНС

04 апреля 2025, 09:28
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фото: pixabay
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Во временно оккупированном Луганске детей массово вакцинируют препаратами неизвестного происхождения

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Пока цивилизованный мир разрабатывает безопасные вакцины, оккупанты решили превратить детей Луганска в подопытных. Во временно оккупированном городе началась массовая "вакцинация" детей до 6 лет препаратами неизвестного происхождения. Без международных сертификатов, без гарантий безопасности – только слепая вера в "величие" российской медицины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первый случай, когда оккупанты используют захваченные территории для медицинских экспериментов.

"Предостерегаем родителей: не отдавайте детей на эти опасные эксперименты! Последствия могут быть фатальными. Все, кто причастен к этим преступлениям, понесут ответственность!", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске оккупанты усилили фильтрационные мероприятия, которые сопровождаются запугиванием населения.

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вакцина оккупация оккупанты дети Луганская область
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