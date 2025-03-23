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23 березня 2025, 14:08

ЗСУ звільнили село Надія на Луганщині: деталі операції

23 березня 2025, 14:08
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фото: скриншот із відео
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Третя штурмова бригада звільнила населений пункт Надія в Сватівському районі Луганської області

Про це офіційно повідомили у Третьому армійському корпусі, передає RegioNews.

Село знаходиться на Лиманському напрямку.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту протягом доби противник здійснив 21 атаку, зокрема й поблизу села Надія.

Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — сказав командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Операція за звільнення Надії тривала 30 годин.

Ззгідно із даними аналітиків Інституту вивчення війни, станом на лютий 2025 року, російські окупанти контролювали 99% Луганської області.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили понад 1400 росіян, сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів.

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