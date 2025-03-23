ЗСУ звільнили село Надія на Луганщині: деталі операції
Третя штурмова бригада звільнила населений пункт Надія в Сватівському районі Луганської області
Про це офіційно повідомили у Третьому армійському корпусі, передає RegioNews.
Село знаходиться на Лиманському напрямку.
Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту протягом доби противник здійснив 21 атаку, зокрема й поблизу села Надія.
Зазначається, що загальний обсяг звільнених від ворога територій — три квадратних кілометри.
"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії рф", — сказав командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.
Операція за звільнення Надії тривала 30 годин.
Ззгідно із даними аналітиків Інституту вивчення війни, станом на лютий 2025 року, російські окупанти контролювали 99% Луганської області.
Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили понад 1400 росіян, сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів.