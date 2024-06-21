Партизани злили координати бази російських військ в окупованому Луганську

фото: t.me/atesh_ua

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі АТЕШ, передає RegioNews.

"Наш агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка призвела до військової бази", - зазначаэться у повідомленні.

В результаті подальшої розвідки агенти руху встановили, що ця точка належить 7-ій окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807.

Координати: 48.538328, 39.354367

"Боротьба триває. Усю ворожу інфраструктуру буде ліквідовано і ми не зупинимося, поки всі окуповані території не будуть звільнені", - наголошують в АТЕШ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агент партизанського руху "АТЕШ" розвідав аеродром Херсонес в окупованому Севастополі та зібрав важливі дані.