Бійці бригади "Помста" показали, як нищать окупантів на Луганщині

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Спільна робота аеророзвідки підрозділу та мінометників одного з підрозділів бригади "Помста” по позиціях та укриттях окупантів неподалік Привілля”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони розбили колону техніки та піхоту російської армії, яка намагалася здійснити прорив у Харківській області.