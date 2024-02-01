Прикордонники на Луганщині взяли у полон трьох окупантів

фото: t.me/DPSUkr

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" взяли в полон трьох російських військових. Війська РФ намагалися штурмувати позиції українських військових на луганському напрямку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram, передає RegioNews.

Українські захисники надали полоненим медичну допомогу, воду та передали спецслужбам.

Серед полонених – мобілізований з Рязані, контрактник – командир відділення із Пскова та заробітчанин з Грозного – чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік для заробітку", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.