Бойовика "лнр", який воював проти ЗСУ під Бахмутом, засудили до 15 років ув'язнення

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Жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, 50-річний житель одного із тимчасово захоплених селищ у Луганській області вступив до лав російської армій. Він приєднався до окупаційного "208-го стрілецького полку "ЛНР" Південного військового округу збройних сил Росії.

Чоловік пройшов навчання з тактичної підготовки, у тому числі щодо ведення штурмових дій в умовах міської забудови. Та був відправлений у район Бахмута для стримування контрнаступальних операцій українських захисників.

Там він потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ під Бахмутом у липні цього року.

Суд визнав бойовика винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ викрила у Харкові ще одного агента російського гру. Він коригував ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.