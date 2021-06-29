На Луганщині побили поліцейського: нападника затримано

Фото: з відкритих джерел

У м. Кремінна співробітники поліції намагалися припинити бійку, яка виникла біля магазину, але 48-річний чоловік почав чинити опір і наніс тілесні ушкодження капралу поліції

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

До поліції надійшло повідомлення від 15-річного хлопця про те, що біля магазину його та його 15-річного друга б’ють невідомі. Водночас поліцейська місцевого відділу повідомила, що вона, перебуваючи поза службою, намагається припинити бійку, при цьому один з учасників події наніс їй тілесні ушкодження.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили, що між двома неповнолітніми хлопцями та двома дорослими чоловіками, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, відбувається бійка, яку намагаються припинити, крім поліцейської, ще двоє чоловіків.

Співробітники поліції намагалися припинити бійку, але 48-річний місцевий житель почав чинити опір і наніс тілесні ушкодження капралу поліції", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами хуліганства та заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Одного учасника хуліганських дій затримано, другого - притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.