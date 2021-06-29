На Луганщине избили полицейского: нападавший задержан

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В г. Кременная сотрудники полиции пытались прекратить драку, которая возникла у магазина, но 48-летний мужчина начал оказывать сопротивление и нанес телесные повреждения капралу полиции

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

В полицию поступило сообщение от 15-летнего парня о том, что у магазина его и его 15-летнего друга избивают неизвестные. В то же время полицейская местного отдела сообщила, что она, находясь вне службы, пытается прекратить драку, при этом один из участников происшествия нанес ей телесные повреждения.

Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что между двумя несовершеннолетними парнями и двумя взрослыми мужчинами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, происходит драка, которую пытаются прекратить, кроме полицейской, еще двое мужчин.

Сотрудники полиции пытались прекратить драку, но 48-летний местный житель начал оказывать сопротивление и нанес телесные повреждения капралу полиции", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовные производства по фактам хулиганства и причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа. Один участник хулиганских действий задержан, второй - привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.