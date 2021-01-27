Сутки на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений, в штабе ООС отчитываются только о 5

В течение суток ранены еще одно украинского военнослужащего

В течение суток ранены еще одно украинского военнослужащего

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил, согласно данным штаба ООС, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вблизи Новозвановки противник применил в сторону наших позиций автоматический станковый гранатомет.

В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Вместе с данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, было зафиксировано 118 нарушений только за последние сутки.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.

Напомним, сутками ранее на большей части участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина".