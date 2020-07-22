На Луганщине открыли КПВВ "Меловое" для пешеходного пересечения - Госпогранслужба

Остаются закрытыми пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино"

Остаются закрытыми пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино"

Фото: mvs.gov.ua

В Луганской области в межгосударственном автомобильном пункте пропуска "Меловое" разрешили пересекать границу с Российской Федерацией пешком.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Меловое" - единственный в Луганской области пункт пропуска, где можно пересечь границу с Россией", - отметили в пограничной службе.

В пределах Луганской области остаются закрытыми международные автомобильные пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное", местный пешеходные "Меловое" и "Сиротино".

Ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" 13 июля КПВВ "Оленевка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.