На Луганщине открыли КПВВ "Меловое" для пешеходного пересечения - Госпогранслужба
Остаются закрытыми пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино"
Остаются закрытыми пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино"
В Луганской области в межгосударственном автомобильном пункте пропуска "Меловое" разрешили пересекать границу с Российской Федерацией пешком.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Меловое" - единственный в Луганской области пункт пропуска, где можно пересечь границу с Россией", - отметили в пограничной службе.
В пределах Луганской области остаются закрытыми международные автомобильные пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное", местный пешеходные "Меловое" и "Сиротино".
Ранее сообщалось, что оккупационные власти "ДНР" подтвердили "официально" 13 июля КПВВ "Оленевка" на линии разграничения будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
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