Боевики "ЛНР" приостанавливают пропуск граждан через КПВВ "Станица Луганская"
Во время остановки пропуска будет проходить гуманитарный груз
Во время остановки пропуска будет проходить гуманитарный груз
Блокпост боевиков в районе перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской 15 июля приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой на оккупированную территорию Луганской области гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Донбас.
В "ЛНР" призвали всех, кто планировал переход через линию столкновения в этот период, скорректировать время пересечения пункта пропуска.
Ранее сообщалось, что за шесть лет российской оккупации Крыма на территории полуострова пропали без вести 45 человек, судьба 15 из них до сих пор неизвестна.
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