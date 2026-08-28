22:25  28 серпня
Окупанти знищили склад ЮНІСЕФ із гуманітарною допомогою на Київщині
20:15  28 серпня
Росія знищила склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій
18:45  28 серпня
Обмеження після обстрілів: у магазинах АТБ запровадили ліміти на продукти
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 23:55

Бензин падає, автогаз - зростає: як змінились цінники на АЗС

28 серпня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході та інші фактори. Стало відомо, як змінилась вартість пального на українських АЗС

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 28 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 83,62 гривні за літр (-0,02 гривні);
  • бензин А-95 – 79,91 гривні за літр (-0,07 гривні);
  • бензин А-92 – 76,88 гривні за літр (-0,07);
  • дизпальне – 91,66 гривні за літр (-0,17 гривні);
  • автогаз – 43,03 гривні за літр (+0,14).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин паливо економіка
Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: які регіони стали "лідерами"
24 серпня 2026, 23:15
У компанії METRO заявили про знищення товарів внаслідок атаки
24 серпня 2026, 21:50
Ціни на кавуни обвалились: які цінники в супермаркетах
14 серпня 2026, 23:35
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
"Людина має жити": ведучий Олексій Суханов зізнався, чи планує він їхати з України
29 серпня 2026, 00:55
РФ атакувала ЖК популярної української ведучої
29 серпня 2026, 00:35
На Буковині BMW влетіла у вантажівку: водій загинув на місці
28 серпня 2026, 23:40
"Трагедія у Вишневому не стала уроком": прем'єр Корецький про пожежу на Київщині
28 серпня 2026, 23:25
У Дніпрі "кавалер" проводжав жінку та пограбував її
28 серпня 2026, 23:05
Ворог б'є по Київщині другу добу поспіль: у Бориспільському районі внаслідок атаки поранено чоловіка
28 серпня 2026, 22:56
У Києві через ситуацію на трасі Київ-Чоп частково обмежили рух у напрямку Житомира
28 серпня 2026, 22:52
10 тисяч за інвалідність: на Запоріжжі викрили лікаря-хабарника
28 серпня 2026, 22:40
Окупанти знищили склад ЮНІСЕФ із гуманітарною допомогою на Київщині
28 серпня 2026, 22:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »