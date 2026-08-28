Бензин падає, автогаз - зростає: як змінились цінники на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході та інші фактори. Стало відомо, як змінилась вартість пального на українських АЗС
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 28 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,62 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-95 – 79,91 гривні за літр (-0,07 гривні);
- бензин А-92 – 76,88 гривні за літр (-0,07);
- дизпальне – 91,66 гривні за літр (-0,17 гривні);
- автогаз – 43,03 гривні за літр (+0,14).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
Де в Україні найдешевше орендувати квартиру: які регіони стали "лідерами"Всі новини »
24 серпня 2026, 23:15У компанії METRO заявили про знищення товарів внаслідок атаки
24 серпня 2026, 21:50Ціни на кавуни обвалились: які цінники в супермаркетах
14 серпня 2026, 23:35
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
"Людина має жити": ведучий Олексій Суханов зізнався, чи планує він їхати з України
29 серпня 2026, 00:55РФ атакувала ЖК популярної української ведучої
29 серпня 2026, 00:35На Буковині BMW влетіла у вантажівку: водій загинув на місці
28 серпня 2026, 23:40"Трагедія у Вишневому не стала уроком": прем'єр Корецький про пожежу на Київщині
28 серпня 2026, 23:25У Дніпрі "кавалер" проводжав жінку та пограбував її
28 серпня 2026, 23:05Ворог б'є по Київщині другу добу поспіль: у Бориспільському районі внаслідок атаки поранено чоловіка
28 серпня 2026, 22:56У Києві через ситуацію на трасі Київ-Чоп частково обмежили рух у напрямку Житомира
28 серпня 2026, 22:5210 тисяч за інвалідність: на Запоріжжі викрили лікаря-хабарника
28 серпня 2026, 22:40Окупанти знищили склад ЮНІСЕФ із гуманітарною допомогою на Київщині
28 серпня 2026, 22:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »