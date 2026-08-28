Ворог б'є по Київщині другу добу поспіль: у Бориспільському районі внаслідок атаки поранено чоловіка
Внаслідок чергової російської атаки на Київську область у Бориспільському районі поранено чоловіка. Він дістав осколкове поранення та був госпіталізований до місцевої лікарні
Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Під ворожими ударами опинилася цивільна інфраструктура області. Пошкоджень зазнали складські приміщення, приватні домоволодіння та інші цивільні об’єкти.
На місцях атак працюють правоохоронці та екстрені служби. Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки російського удару та документують можливі воєнні злочини.
Нагадаємо, що ранкова атака російських військ забрала життя людини у Бучанському районі Київської області.
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