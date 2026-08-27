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27 серпня 2026, 23:40

Ціни на золото змінились: скільки можна "виручити" з прикрас

27 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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У Національному банку України оголосили про нові актуальні ціни на золото. В першу чергу варто звертати на пробу

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 27 серпня розцінки на золото без урахування ПДВ такі:

  • для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 161,96 гривні;
  • 375 пробу – 2 434,64 гривні за грам;
  • 500 пробу – 3 246,19 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 785,06 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 798,04 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 869,29 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 843,14 гривні за грам;
  • 999 пробу – 6 485,89 гривні за грам.

Нагадаємо, на початку осені, на думку експертів, валютний ринок може стати активнішим. Стало відомо, як це може вплинути на ціни.

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