Ціни на золото змінились: скільки можна "виручити" з прикрас
У Національному банку України оголосили про нові актуальні ціни на золото. В першу чергу варто звертати на пробу
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 27 серпня розцінки на золото без урахування ПДВ такі:
- для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 161,96 гривні;
- 375 пробу – 2 434,64 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 246,19 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 785,06 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 798,04 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 869,29 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 843,14 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 485,89 гривні за грам.
Нагадаємо, на початку осені, на думку експертів, валютний ринок може стати активнішим. Стало відомо, як це може вплинути на ціни.
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