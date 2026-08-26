Голодувала зі 100 гривнями на день: акторка Ксенія Мішина розповіла про знущання від батька її сина

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ксенії Мишиної, стосунки з батьком її сина починались ніби у казці. Він показував їй будівництво його квартири і називав це "гніздечком", де вони будуть жити з дитиною. Проте коли акторка завагітніла, все змінилось.

"Памʼятаю, коли я вже була вагітна, ми жили разом і мені треба було сплачувати семестр в університеті, він мені грубо сказав: мамі з татом дзвони – хай вони тобі сплачують. Оце-то майбутній чоловік", - згадує артистка.

Далі ставало ще гірше. Коли в акторки був сильний токсикоз і вона не могла вийти на кухню спокійно, її партнер відмовлявся щось приготувати їй, щоб допомогти. На день він давав їй лише 100 гривень, хоча мав набагато більше грошей.

"Вдома у нас була тумбочка і там купа доларів постійно лежало. Він мені говорив: тобі сюди не можна – тобі на 100 гривень день. Памʼятаю, я так хотіла їсти і мені так соромно було подзвонити мамі і тату, коли поруч типу мій чоловік", - каже Ксенія.

Вона покинула його на шостому місяці вагітності. З тих пір "горе-батько" жодного разу не допоміг сину ні з чим.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.