Співак Олег Винник зізнався, яке у нього громадянство

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З початку повномасштабної війни Олег Винник оселився у Німеччині. За його словами, насправді він там проживає уже понад 20 років. Але з його паспортом все виявилось не так просто

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Олега Винника, він бажає отримати німецьке громадянство. Він заявив, що до України їздив лише в гості або працювати, але в Німеччині почувається як вдома.

"Зараз у мене нема громадянства Німеччини, я резидент. 26 років я живу тут, понад 20 років я є резидентом цієї країни. Напевно, це було б правильно стати німцем, бо більшу частину свого дорослого життя я тут. Я тут краще все розумію, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, в гості. Напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки українець", - сказав артист.

За словами співака, він поки що змінювати документи не планує.

"Мене можна засуджувати як завгодно, але я знаю, що більша частина нормальних людей у світі хотіла б жити, як я в Німеччині — цивілізовано. Сьогодні вже можна мати два громадянства. Я поки живу. Поки у нас війна, це все складна тема", - наголосив Винник.

Нагадаємо, раніше співак Олег Винник відреагував на звинувачення про те, що він втік з України. За словами артиста, вже понад 20 років він є резидентом Німеччини. Артист заявив, що він виїжджав з України, не порушуючи закону з усіма потрібними документами.