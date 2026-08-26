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26 серпня 2026, 19:33

У Гостомелі з меморіалу захисникам аеропорту масово зникли шеврони

26 серпня 2026, 19:33
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Фото: скриншот із відео
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У Гостомелі з меморіальної інсталяції, присвяченої обороні місцевого аеропорту під час повномасштабного вторгнення, зникла частина шевронів українських військових. Ветерани припускають, що їх могли зняти діти

Про це йдеться у зверненні ветеранів, оприлюдненому в соцмережах Гостомельської селищної військової адміністрації, передає RegioNews.

За словами військових, кожен шеврон на меморіалі залишили захисники Київщини. Для ветеранів АТО, ООС та повномасштабної війни ці символи мають особливе значення, адже пов’язані з конкретними людьми, їхньою службою, бойовим шляхом та пам’яттю про загиблих побратимів.

"Кожен шеврон залишили захисники Київщини. За кожним стоять конкретні люди, їхня служба, бойовий шлях і пам’ять про побратимів. Для нас, ветеранів АТО, ООС та повномасштабної війни, вони мають особливу цінність", — зазначили ветерани.

Вони закликали батьків поговорити зі своїми дітьми та, якщо ті забрали шеврони, повернути їх на меморіал. Ветерани наголосили, що ці речі є пам’яттю для громади та всієї України.

"Вийшла дуже некрасива ситуація. Це все робилося для того, щоб діти проходили сюди, бачили й знали, якою ціною нам це все далося. І щоб мали якусь повагу", — сказав один із ветеранів.

Також військові закликали батьків пояснювати дітям важливість збереження місць пам’яті та поваги до символів українських захисників.

Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час бойових дій російські військові знищили літак Ан-225 "Мрія", який перебував в ангарі аеропорту. 2 квітня 2022 року Сили оборони України взяли аеропорт під контроль.

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аеропорт Київська область Гостомель шеврон
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