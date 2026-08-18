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18 серпня 2026, 22:25

Погрози гранатою на Рівненщині: суд відправив зловмисника до СІЗО

18 серпня 2026, 22:25
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Фото: поліція Рівненської області
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У Квасилові на Рівненщині 33-річного місцевого жителя, якого підозрюють у погрозах перехожим гранатою, взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави

Про це повідомили у поліції, передає RegioNews.

18 серпня слідчий суддя Рівненського міського суду задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Розмір застави визначили у 266 240 гривень. Наразі підозрюваний її не вніс, тому перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Слідчий повідомив 33-річному чоловіку про підозру. За інкриміноване правопорушення йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Квасилові Рівненського району поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який на вулиці погрожував перехожим предметом, схожим на гранату. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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