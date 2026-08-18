Погрози гранатою на Рівненщині: суд відправив зловмисника до СІЗО
У Квасилові на Рівненщині 33-річного місцевого жителя, якого підозрюють у погрозах перехожим гранатою, взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави
Про це повідомили у поліції, передає RegioNews.
18 серпня слідчий суддя Рівненського міського суду задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Розмір застави визначили у 266 240 гривень. Наразі підозрюваний її не вніс, тому перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Слідчий повідомив 33-річному чоловіку про підозру. За інкриміноване правопорушення йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Квасилові Рівненського району поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який на вулиці погрожував перехожим предметом, схожим на гранату. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.