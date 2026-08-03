На Херсонщині окупанти знищили 300-річний дерев'яний храм без цвяхів

Фото: Олександр Алчієв

Російські окупанти знищили у Бериславі на Херсонщині Свято-Введенську церкву — унікальну пам’ятку української сакральної архітектури XVIII століття, збудовану без жодного металевого цвяха майже 300 років тому

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За фактом руйнування храму прокуратура розпочала розслідування як воєнного злочину.

За даними слідства, 1 серпня 2026 року близько 18:00 російські військові атакували місто Берислав трьома безпілотниками із запалювальною сумішшю. Внаслідок ударів виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю Свято-Введенської церкви.

Храм був пам’яткою архітектури національного значення та одним із найдавніших дерев’яних храмів півдня України.

"Храм є унікальною пам’яткою української сакральної архітектури XVIII століття. Його збудували у 1725 році з дуба без використання металевих цвяхів", — наголосили в прокуратурі.

Історики вважають церкву унікальним зразком традиційного українського культового будівництва. У 1782 році козаки переправили її Дніпром із Переволочанської фортеці на Полтавщині до Берислава.

"Свято-Введенська церква була одним із найдавніших дерев’яних храмів півдня України та взірцем традиційного українського культового будівництва. Вона пережила століття історичних випробувань і збереглася до наших днів, однак була знищена внаслідок російської атаки", — зазначили правоохоронці.

Бериславська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Наразі прокурори та слідчі проводять необхідні слідчі й процесуальні дії для документування воєнного злочину та встановлення всіх обставин атаки.

Нагадаємо, що впродовж 3 серпня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів.