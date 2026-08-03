На Херсонщині окупанти знищили 300-річний дерев'яний храм без цвяхів
Російські окупанти знищили у Бериславі на Херсонщині Свято-Введенську церкву — унікальну пам’ятку української сакральної архітектури XVIII століття, збудовану без жодного металевого цвяха майже 300 років тому
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За фактом руйнування храму прокуратура розпочала розслідування як воєнного злочину.
За даними слідства, 1 серпня 2026 року близько 18:00 російські військові атакували місто Берислав трьома безпілотниками із запалювальною сумішшю. Внаслідок ударів виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю Свято-Введенської церкви.
Храм був пам’яткою архітектури національного значення та одним із найдавніших дерев’яних храмів півдня України.
"Храм є унікальною пам’яткою української сакральної архітектури XVIII століття. Його збудували у 1725 році з дуба без використання металевих цвяхів", — наголосили в прокуратурі.
Історики вважають церкву унікальним зразком традиційного українського культового будівництва. У 1782 році козаки переправили її Дніпром із Переволочанської фортеці на Полтавщині до Берислава.
"Свято-Введенська церква була одним із найдавніших дерев’яних храмів півдня України та взірцем традиційного українського культового будівництва. Вона пережила століття історичних випробувань і збереглася до наших днів, однак була знищена внаслідок російської атаки", — зазначили правоохоронці.
Бериславська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Наразі прокурори та слідчі проводять необхідні слідчі й процесуальні дії для документування воєнного злочину та встановлення всіх обставин атаки.
Нагадаємо, що впродовж 3 серпня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів.