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03 серпня 2026, 22:24

Хотів позбутися судді та забрати майно: в Одесі викрили та затримали замовника вбивства

03 серпня 2026, 22:24
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Одесі викрили чоловіка, який, за даними слідства, замовив убивство судді одного з районних судів міста, щоб заволодіти його майном і грошима

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чоловіка затримали під час передачі чергової частини коштів на підготовку злочину.

Слідство встановило, що підозрюваний розробив детальний план убивства, підшукав виконавця та запропонував йому 40 тисяч доларів США.

Із цієї суми 10 тисяч доларів мали стати авансом після початку реалізації плану, решту обіцяли виплатити після підтвердження вбивства. Також організатор погодився оплатити придбання зброї та боєприпасів.

Під час зустрічей із "виконавцем", який діяв під контролем правоохоронців, чоловік обговорював спосіб нападу, суму винагороди, заходи конспірації та мав передати інформацію про місце проживання судді, маршрути його пересування й автомобілі.

Правоохоронці задокументували переговори, передачу коштів на придбання зброї та інші дії з підготовки злочину. Після передачі 1000 доларів США на купівлю зброї чоловіка затримали.

Йому інкримінують незакінчений замах на організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів.

Нагадаємо, раніше президент України повідомляв про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського. За словами президента, тривають необхідні процесуальні дії.

Згодом у ЗМІ з'явились нові деталі щодо спроби замаху на командира "Хартії". Зазначається, що російські куратори видавали себе за СБУ.

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