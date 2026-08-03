Бензин в Україні стрімко дорожчає: які зараз ціни на АЗС

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В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно відбуваються зміни з цінниками на АЗС. 3 серпня ціни на пальне продовжили підніматись

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 3 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (+0,01 гривні);

бензин А-95 – 81,25 гривні за літр (+0,06 гривні);

бензин А-92 – 77,81 гривні за літр (+0,06 гривні);

дизпальне – 92,59 гривні за літр (+0,60 гривні);

автогаз – 43,62 гривні за літр (+0,10 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.