"Інколи позичаю у неї": ведучий Холостяка Решетник розповів, який у нього з дружиною сімейний бюджет

Ведучий Григорій Решетник розповів, як у них із дружиною влаштований сімейний бюджет. За його словами, вони підтримують один одного у питаннях кар'єри

Григорій Решетник розповів, що в нього з дружиною є сімейний бюджет. Також є окремі гроші, які заробляє окремо дружина.

"Христинка дуже довго була в декреті, тому я фінансував родину. Але я щасливий, що дружина розвивається і зараз інколи позичаю у неї гроші", - зізнався ведучий.

Пара виховує трьох синів. Тому витрати на родину можуть бути доволі немаленькі, враховуючи гуртки та розваги дітей.

"Десь 100 тисяч гривень на місяць. Це мінімально, бо у дітей свої гуртки і дуже багато всього. Житло у нас неорендоване, а своє, ми нарешті нещодавно переїхали у будинок", - говорить Христина.

