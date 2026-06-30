Кадрові висновки за неготовність до зими: уряд перевіряє плани стійкості громад

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина українських громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, у зв’язку з цим можливі кадрові висновки

Про це глава держави написав у Телеграм, передає RegioNews .

Під час наради урядовці доповіли про підготовку до зимового періоду, зокрема про забезпечення газом, захист енергогенерації та логістичних шляхів, постачання необхідного обладнання.

Під час наради керівник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький доповів про співпрацю між енергетичними компаніями та підготовку відповідних угод, які планують укласти вже у липні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала про забезпечення держави необхідними обсягами пального та виконання регіонами планів стійкості.

"Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові", – наголосив президент.

Нагадаємо, що раніше президент України розповів, що наразі уряд перевіряє роботу з об’єктами енергетики та інфраструктури. Йдеться про критичні об'єкти для проходження наступної зими.