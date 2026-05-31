Дружина Дмитра Кулеби розповіла, скільки вони витратили на весілля
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька офіційно одружились. Тепер підприємиця розповіла, скільки коштувало їхнє весілля
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Дружина колишнього міністра розповіла, що їхня весільна фотосесія була безкоштовна. Виявилось, що фотографом була подруга сім'ї, яка не захотіла брати гроші з пари. Те саме стосується зачіски та макіяжу: на це нареченій не довелось витрачати гроші. Вона згадує, що сказала чоловіку:
"Слухай, Дім, може, проблема не в тому, що всі нам роблять безкоштовно, а через те, що ми не пропонуємо гроші і вони просто роблять? Це я зараз подумала. Але ні. Це наші друзі", - каже Світлана Павелецька.
Навіть полуниця з вершками стали подарунком від ресторану. Що стосується весільного букета, то він коштував 4 тисячі гривень.
Нагадаємо, що тривалий час вони вважали, що шлюб їм не потрібен. Проте згодом Дмитро Кулеба розповів, що ініціаторкою весілля стала Світлана, а він не став сперечатися.