Донька співачки Наталії Могилевської влаштувалась на роботу
Старша донька артистки Мішень встигла знайшли роботу.
За словами Наталії Могилевської, її 14-річна донька влаштувалась на роботу. Як пояснила співачка, Мішень дуже любить літні табори. Проте на цей раз вона туди їздила вже не як гостя, а як учасниця: дівчинка отримала посаду тренера.
5-річна Софія також шукає нові хобі. За словами Могилевської, доньки щодня її дивують.
"Вони продовжують вчитися. А, наприклад, старша вже тричі їздила до табору й останній рік вона вже працювала там помічником тренера. Тож вони постійно навчаються чого, шукають професії й себе", - каже співачка.
Нагадаємо, співачка була двічі одружена. Перший її чоловік — бізнесмен Дмитро Чалий. Вони розлучились через рік після весілля, у 2005 році. Уже 2006 року артистка вийшла заміж за підприємця Євгена Долініна. У шлюбі вони були п'ять років.
Зараз артистка живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.