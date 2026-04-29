Кулинар Евгений Клопотенко признался, где будет праздновать свадьбу

Еще в начале года Евгений Клопотенко объявил о помолвке с Екатериной Воскресенской. Теперь он рассказал, какой будет их свадьба

По словам кулинара, они планируют праздновать свадьбу уже летом этого года. При этом от банкетных залов решили отказаться. По словам Евгения Клопотенко, они хотят провести церемонию прямо на улице.

"Свадьбу планируем не в ресторане праздновать, а в другом месте — на улице. Где-то в июне. Шатро Екатерина не хочет. Но будут украинские традиции — все будет прикольно. Около 100 человек, посмотрим… Это не будут гуляния, потому что сейчас не считаю это напрасным, а чествование традиций. Хотим показать всем и быть примером возрождения традиций. Хотели не делать, но мне кажется, что сейчас такое время, что традиции должны жить", - объяснил Евгений Клопотенко.

Напомним, ранее кулинар говорил, что он не расстраивался бы, если бы его возлюбленная имела бы интим с кем-то другим. По его словам, у него другой взгляд на такие вещи.