В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
18 квітня 2026, 00:30

"Мене просто трусило": з акторкою Катею Кузнецовою стався скандал на польському кордоні

Фото з відкритих джерел
Акторка Катерина Кузнецова потрапила в неприємну ситуацію на польському кордоні. Артистка розповіла про скандал, який стався

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Катерини Кузнецової, спочатку польські прикордонники вимагали від неї, щоб вона говорила лише їхньою мовою.

"Я щиро не розумію, якого біса я маю говорити польською? Якщо я їду в Європу? Давай "почірікаємо" англійською! Ну 3-5 слів скажу іспанською. Ні! Вона вперто говорить польською", - каже Кузнецова.

Уже о 4:40 прикордонниця роздратувала акторку ще сильніше, її мама була вимушена заспокоювати доньку.

"Вона ще розкопирсала всі мої валізи (ну хто на кого вчився). Ну мр**ота", - згадує Кузнецова.

Згодом прикордонниця намагалась звинувачувати акторку, що її resident card протермінована, хоча це було не так (такий документ продовжується автоматично). Втім прикордонниця заявила, що за польськими законами "це не так".

"А у нас що, Польща – центр всесвіту?! Мене просто трусило", - скаржиться акторка.

Нагадаємо, раніше про схожу ситуацію розповідала співачка Оля Полякова. За словами артистки, до неї грубо ставилась польська прикордонниця, а також її валізу майже "перевернули".

