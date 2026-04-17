Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. В соціальній мережі вона показала перший кадр після пологів

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка Аліна Гросу народила первістка. Ім'я сина вона поки що не розкриває. Однак артистка показала фотографію, де можна побачити маленьку ручку немовляти, а також руки її та її чоловіка, якого вона поки що приховує від соцмереж.

"Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4кг найдорожчого в світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.