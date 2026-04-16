21:48  16 квітня
З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті
17:47  16 квітня
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16:05  16 квітня
Після похолодання в Україну повернеться потепління
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 23:55

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях розкрила суму, яку витрачає на комуналку

16 квітня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розповіла, скільки грошей їй потрібно для життя. За словами моделі, за комунальні послуги вона платить багато

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Анна Неплях розповіла, що на їжу вона витрачає приблизно 15-20 тисяч гривень на місяць. За її словами, вона може купувати готові страви у супермаркеті, а також інколи готує сама.

Також модель вдома має елітні напої у власному барі. За її словами, вона має шість пляшок елітного червоного вина того ж року, коли народилася сама. При цьому від чоловіків у подарунок вона любить отримувати не квіти, а щось практичне: наприклад, чорну ікру. Проте вражає також сума, яку модель витрачає на комунальні послуги.

"В мене дорога комуналка. В мене 20 тисяч може вийти тільки комуналка, бо в мене там склади є, в мене ще там щось", - пояснила модель.

Нагадаємо, раніше ведучий Олексій Суханов зізнався, що йому багато грошей не треба. Квартира у нього власна, а на продукти на два тижні він витрачає приблизно 2,5 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »