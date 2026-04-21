Шоумен Іван Люленов зізнався, як прихильниці можуть потрапити на побачення з ним

Фото з відкритих джерел

Шоумен Іван Люленов зараз не має пари. При цьому, за його словами, інколи знайомства з прихильницями можуть мати продовження

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Івана Люленова, в кожному місті знаходиться слухачка з першого ряду, яка дивиться на нього якось по-особливому, співає з ним його пісні. Артист зізнається, що на мить закохується.

Одного разу такий момент переріс у спілкування. Проте у тієї дівчини була родина, тож все лишилось у дружньому форматі. При цьому Іван Люленов не заперечує, що інколи знайомства з прихильницями все ж продовжуються вже після концертів і можуть перерости у побачення.

Довідка. Іван Люленов - український співак, шоумен, гуморист молдавського походження. У 2018 році він брав участь у шоу "Ліга сміху". У 2021 році глядачі бачили його в проєкті "Танці з зірками". Після початку повномасштабної війни Люленов прийняв рішення залишитися в Україні.