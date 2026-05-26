26 травня 2026, 17:12

Неякісний бетон для "Укренерго": інженера підозрюють у службовій недбалості на 600 тисяч гривень

Фото: Київська міська прокуратура
На Київщині викрито схему службової недбалості під час зведення захисних споруд на стратегічному об’єкті "Укренерго"

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості провідному інженеру групи технічного нагляду за будівництвом, що працює в одному з підрозділів ПрАТ ”НЕК "Укренерго”.

Встановлено, що приватне підприємство протягом 2024 року за договором підряду зводило бетонну огорожу навколо одного з енергетичних об’єктів "Укренерго”. Інженер мав здійснювати технічний нагляд за будівництвом, однак не перевірив чи дійсно підрядник використав заявлені у документах матеріали.

Наразі відомо, що для зведення стіни використали бетонну суміш нижчого класу. Внаслідок цього ПрАТ "НЕК "Укренерго” спричинено майнову шкоду на суму у майже 600 тис. грн.

Дії інженера, що мав здійснювати технічний нагляд, кваліфіковано як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості посадовцю комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст”.

