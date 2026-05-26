Неякісний бетон для "Укренерго": інженера підозрюють у службовій недбалості на 600 тисяч гривень
На Київщині викрито схему службової недбалості під час зведення захисних споруд на стратегічному об’єкті "Укренерго"
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості провідному інженеру групи технічного нагляду за будівництвом, що працює в одному з підрозділів ПрАТ ”НЕК "Укренерго”.
Встановлено, що приватне підприємство протягом 2024 року за договором підряду зводило бетонну огорожу навколо одного з енергетичних об’єктів "Укренерго”. Інженер мав здійснювати технічний нагляд за будівництвом, однак не перевірив чи дійсно підрядник використав заявлені у документах матеріали.
Наразі відомо, що для зведення стіни використали бетонну суміш нижчого класу. Внаслідок цього ПрАТ "НЕК "Укренерго” спричинено майнову шкоду на суму у майже 600 тис. грн.
Дії інженера, що мав здійснювати технічний нагляд, кваліфіковано як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
