Українські військові на Курщині рознесли укриття росіян
Українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з Курщини (РФ)
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бійців "Сталевого кордону", які працюють на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. За минулу добу українським захисникам вдалось знищити 6 укриттів та 2 "дронів-ждунів" росіян. Також атакували склад ворога і зробили 2 окупантів не здатними продовжувати загарбницькі дії.
"Вороги палатимуть, а ми продовжуємо рухатись до перемоги" - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили мототехніку, вантажівку й танк ворога на Донеччині.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Харкові підполковник Нацгвардії вдруге попався на хабарях
26 травня 2026, 18:28У Кропивницькому судитимуть проросійського інтернет-агітатора
26 травня 2026, 17:56Криваве вбивство на Тернопільщині: чоловік зарізав сусіда через ревнощі
26 травня 2026, 17:34Неякісний бетон для "Укренерго": інженера підозрюють у службовій недбалості на 600 тисяч гривень
26 травня 2026, 17:12Окупаційну посадовицю з Каланчака заочно засудили до 10 років ув’язнення
26 травня 2026, 16:59Коригував удари по "оборонці": мешканця Павлограда засуджено за державну зраду
26 травня 2026, 16:47На Харківщині продавали одруження за 2 тисяч доларів
26 травня 2026, 16:25У Краматорську правоохоронець налагодив бізнес на гранатометах
26 травня 2026, 16:13Наркобізнес на 3 мільйони: у Кривому Розі перекрили канал постачання канабісу через пошту
26 травня 2026, 15:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »