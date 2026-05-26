На Чернігівщині росіяни вдарили дронами по кладовищу та Алеї Героїв

Фото: Сновська міська рада

У Сновську на Чернігівщині 26 травня росіяни вдарили дронами по кладовищу, постраждала жінка, пошкоджена Алея Героїв

Про це повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, передає RegioNews .

"Протягом години, з 12:40 до 13:40, росіяни обстріляли місто Сновськ за допомогою безпілотників. Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу”, - написав він.

Мірошниченко додав, що є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і мають відправити на лікування до обласного медзакладу.

Як повідомила Сновська міська рада, ворог, зокрема, атакував Алею Героїв у Сновську.

"Навіть кладовище, де спочивають наші захисники, стало мішенню для російських дронів. Це черговий доказ того, що ворог воює не лише проти міст і сіл — він воює проти людяності, пам’яті та самого права українців жити на своїй землі”, - зазначили у міськраді.

Там додали, що роботи з впорядкування місць поховань розпочнуться після того, як дозволять відповідні служби та безпекова ситуація.

Також пошкоджено будівлі в місті. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо,що російські окупанти 26 травня били по Херсонській області реактивною та ствольною артилерією, мінометами та дронами.