На Чернігівщині росіяни вдарили дронами по кладовищу та Алеї Героїв
У Сновську на Чернігівщині 26 травня росіяни вдарили дронами по кладовищу, постраждала жінка, пошкоджена Алея Героїв
Про це повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, передає RegioNews.
"Протягом години, з 12:40 до 13:40, росіяни обстріляли місто Сновськ за допомогою безпілотників. Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу”, - написав він.
Мірошниченко додав, що є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і мають відправити на лікування до обласного медзакладу.
Як повідомила Сновська міська рада, ворог, зокрема, атакував Алею Героїв у Сновську.
"Навіть кладовище, де спочивають наші захисники, стало мішенню для російських дронів. Це черговий доказ того, що ворог воює не лише проти міст і сіл — він воює проти людяності, пам’яті та самого права українців жити на своїй землі”, - зазначили у міськраді.
Там додали, що роботи з впорядкування місць поховань розпочнуться після того, як дозволять відповідні служби та безпекова ситуація.
Також пошкоджено будівлі в місті. Масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо,що російські окупанти 26 травня били по Херсонській області реактивною та ствольною артилерією, мінометами та дронами.