04 квітня 2026, 00:45

Співачку Джамалу затримали в аеропорту через розшук у РФ

Фото з відкритих джерел
Співачка Джамала через свою активну проукраїнську позицію в РФ була оголошена в розшук. Через це з нею сталась моторошна ситуація

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

Артистка розповіла, що це сталось, коли вона була в аропорту однієї з "дружніх країн" (країну поки що співачка не уточнює). Її затримали та збирались депортувати додому.

"У мене було затримання в аеропорту. Я не можу назвати країну, але мене на добу затримали. Це було дуже страшно. Але добре, що я була без дітей, бо думала брати їх із собою. Мені говорять: 'Громадяночко, проходимо. Є секретна інформація, ми вас депортуємо'. Запитали звідки я приїхала. Кажу, що з Києва. А вони: "От і їдьте в Київ". Я запитую чому, вони говорять: 'Щось ви таке зробили...'. Я кажу: 'А що я таке зробила?'. Ми відкриваємо мій Instagram, а там дописи про Маріуполь, Бучу і так далі", - каже Джамала.

Вона одразу зрозуміла, що це через її публікації про російську агресію проти України. Тоді співачку врятувало те, що їй дозволили зателефонувати до українського посольства, яке швидко втрутилося. Тепер перед кожною поїздкою до країн, які підтримують хоч якісь зв'язки з Росією, знаменитість ретельно консультується з фахіцями.

Зустріч із Байденом

Раніше співачка Джамала також встигла побачитися з колишнім президентом США Джо Байденом. Це сталось, коли вона була запрошена до центру Кенеді нагородити гурт U2 за вклад в американську музику.

"Хотів привітатися (Байден). А я ж йому якраз про Крим навалила, користуючись можливістю. Я готувалася, у мене була одна хвилина. Вся зустріч тривала дві з половиною хвилини: сказати, сфотографуватись і все. Я насправді дуже щаслива, бо я не політик. Я прийшла до нього як співачка, як мати двох дітей. Про це я і говорила. А що мені видумувати, коли у мене все тут на поверхні", - згадує артистка.

