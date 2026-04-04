Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чому не взяла б слухавку, якби їй зателефонував Зеленський

Фото з відкритих джерел

Співачка Злата Огнєвіч зізналась, що вона не взяла б слухавку, якби побачила на екрані телефону ім'я президента України. Артистка пояснила, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка зізналась, що політика викликає в неї стрес. За словами Злати Огнєвіч, вона не вважає себе компетентною в цих питаннях та хоче триматись осторонь. Навіть якби уявити потенційну розмову з президентом, це теж змусило б її хвилюватись.

"Я би не взяла слухавку. Я дуже хвилююся щодо цієї теми. Я і політика - це дуже різне", - говорить артистка.

Нагадаємо, що у Злати Огнєвіч був політичний досвід. У 2012 році вона стала народною депутаткою від Радикальної партії Олега Ляшка. Тоді вона сконцентрувалась на питаннях культури. Проте в 2015 році артистка склала мандат, і остаточно поставила крапку в своїй політичній історії.