У Кропивницькому судитимуть проросійського інтернет-агітатора

На Кіровоградщині викрили чергового прихильника "руського миру", який використовував соціальні мережі для поширення антиукраїнської пропаганди

Мешканцю Кропивницького повідомлено про підозру за поширення матеріалів із закликами до зміни державного кордону України.

За даними слідства, чоловік активно залишав проросійські коментарі у Telegram-спільнотах. У своїх повідомленнях він закликав передати Донбас під контроль РФ, називав українські території "русской землей” та писав, що Україна "має зникнути з карти”.

Слідство встановило, що дописи публікувалися у відкритих Telegram-каналах із десятками та навіть сотнями тисяч підписників, тому їх могли бачити тисячі користувачів.

Експертиза підтвердила: у цих публікаціях містяться прямі заклики до зміни меж території України та передачі частини українських областей іншій державі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Кіровоградській області.

