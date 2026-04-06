Українські військові евакуювали кота та собаку дроном (ВІДЕО)

Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа показали, як вони врятували собаку та кота. Це їм вдалось зроюити за допомогою дрона

Про це розповіли в UAnimals, передає RegioNews.

Спочатку цей дрон виконував інше завдання: цю техніку використовували для того, щоб доставляти на позицію їжу для військових. Операція була ризикованою, але захисники вирішили не залишати тварин під постійними обстрілами. Тварини подолали повітрям за допомогою дрона 12 кілометрів.

"Дякуємо захисникам за порятунок найвразливіших", - кажуть активісти.

