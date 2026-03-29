Степан Гіга може стати Героєм України

Петиція з проханням посмертно надати звання Героя України артистові Степану Гізі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну петицію.

На думку авторки звернення, звання Героя України допоможе гідно вшанувати пам'ять артиста, "чий внесок у духовну стійкість нації є співмірним із найвищою державною нагородою".

"Майже пів століття творча діяльність Степана Петровича була спрямована на служіння українській пісні. Його музика зміцнювала національну свідомість, виховувала любов до рідної землі, української мови та народу. У період, коли українська естрада зазнавала системного витіснення та домінування російськомовного культурного продукту, Степан Гіга довів, що українською мовою можливо створювати популярні, конкурентні естрадні твори, які здобувають загальнонаціональне визнання та поширюються мільйонними копіями", – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, Степан Гіга помер у грудні 2025 року у віці 66 років. Артист хворів і тривалий чай перебував у лікарні.