Співачка Олена Тополя зізналась, чи дійсно вона відправила ТЦК до блогера Беспалова

Нещодавно блогер Богдан Беспалов зник, а потім знайшовся у ЗСУ. В мережі пояли поширювати теорії про те, що нібито до цього причетна Олена Тополя. Співачка відповіла

У соціальній мережі одна з користувачок, яка, судячи з усього, не любить діяльність блогера-пліткаря, написала, що, мовляв, правильно Олена зробила, коли "прибрала" його. Однак артистка чітко зауважила: вона цього не робила.

"Я нікого не прибирала))) Слава Господу. Не одного Беспалова забирають… давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові і спроможні можуть опинитися там, це не я придумала, це військовий стан країни", - каже артистка.

При цьому в спільноті блогера відреагували на це таким чином:

Нагадаємо, під час зникнення блогера-пліткаря в соціальних мережахходили чутки про нібито втечу за кордон та навіть перебування за кордон. Тепер він уже офіційно підтвердив, що дійсно був мобілізований до ЗСУ.

При цьому Беспалов натякав на якусь людину, яка "хотіла б зробити так, щоб він зник назавжди". Проте імені він напряму не називав.