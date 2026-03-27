Викрито схему незаконного нарахування "бойових" на Донеччині

Вісім військових отримали підозри за фіктивні «бойові» на 9,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж лютого 2023 року – вересня 2024 року службові особи організували внесення завідомо неправдивих відомостей до рапортів та інших офіційних документів щодо участі окремих військовослужбовців у бойових діях на Донецькому напрямку.

Як з'ясувалось, ці особи бойових завдань не виконували та перебували в тилу. Попри це, на підставі підроблених документів їм щомісяця незаконно нараховували додаткову винагороду в розмірі до 100 тисяч гривень.

Слідство вважає організатором схеми командира батальйону. Водночас інші учасники схеми, за версією слідства, покривали його злочинну діяльність.

Раніше Офіс Генпрокурора спільно з СБУ викрили групу осіб, які контролювали підприємство на тимчасово окупованій території Донецької області та фактично сприяли державі-агресору.