27 березня 2026, 21:45

Жителька Києва отримала півмільйона на дрони, яких не існувало

27 березня 2026, 21:45
Фото: прокуратура
У Києві судитимуть жінку, яку обвинувачують у шахрайстві. Вона заволоділа грошима, які виділялась на купівлю дронів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві будуть судити 54-річну жінку. Відомо, що на її рахунку надходили гроші від людей, які хотіли придбати дрони "Mavic". Схему організувала її донька, яка в Телеграм-каналі, де спілкувались волонтери, представилась постачальником безпілотників з-за кордону. Для оплати вона давала рахунок матері.

У 2024 році на рахунок жінки перерахували 540 тисяч гривень. Звичайно, обіцяних дронів ніхто не отримав. Організаторку та її ще одного спільника оголошено в розшук.

"Матеріали досудового розслідування щодо організаторки шахрайства та ще одного її спільника виділено в окреме провадження, їх оголошено у розшук", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

шахрайство прокуратура Київ
