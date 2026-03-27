В Дніпрі лікар зробив операцію дитині на здоровій руці: медика будуть судити

У Дніпрі будуть судити лікаря. Зазначається, що він спричинив тяжкі наслідки неповнолітній дитині

Це сталось восени 2022 року. Тоді 8-річному хлопчику діагностували перелом правого передпліччя, наклали гіпсову пов’язку та призначили контрольний огляд через місяць. Згодом медики заявили про неправильне зрощення та наполягали на операції.

Двоє травматологів-хірургів провели операцію, однак, як каже слідство, прооперували здорову руку дитини. Це помітила мати одразу після переведення сина до палати. Потім хлопчика перевели до іншої лікарні, де надали потрібну допомогу.

Наразі обвинувальний акт щодо одного з лікарів уже передали до суду. Другий медик у розшуку.

