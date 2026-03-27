Гуманітарне розмінування: уряд спростив фінансування до аграріїв

Урядовці повідомили про спрощення для агровиробників доступ до державного фінансування на гуманітарне розмінування їхніх земель. Стало відомо, що саме змінилось

"Вкрай важливим пунктом рішення є спрощення процесу розмінування для фермерів. Раніше вони ще мусили відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт з розмінування. Відтепер це буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування. А фермерам достатньо буде лише подати відповідну заявку", - пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Як пояснили урядовці, бюджетні кошти, які перераховуються на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, аграрії зможуть використовувати відповідно до договору, який був підписаний раніше.

При цьому право на покриття витрат на гуманітарне розмінування отримали також господарські товариства, у яких 100% акцій належать державі. Йдеться про товариства, які користуються земельними ділянками державної власності. Крім того, державна програма передбачає повне покриття витрат на розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Участь у програмі можуть взяти виробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування. Йдеться про виробників, які не перебувають під санкціями РНБО, не мають серед кінцевих власників громадян держави-агресора, не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації та не пов’язані із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Подати заявку на участь можна через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя у звільнених районах.