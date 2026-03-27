27 березня 2026, 22:55

У Дніпрі собака напала на дитину: дівчинці ампутували ногу

Фото: Національна поліція
У Дніпрі будуть судити власницю тварини, яка напала на дитину. Внаслідок цього у 13-річної дівчинки ампутували ногу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Це сталось в одному із сіл Дніпровського району. Там собака напала на дитину, яка поверталася зі школи. 13-річну дівчинку госпіталізували у важкому стані. Лікарі були змушені ампутувати ногу.

Як з'ясували правоохоронці, порода тієї собаки потребує підвищених заходів безпеки. Однак власниця належного утримання не забепезпчила. Відомо, що собака неодноразово тікала з двору, що створювало небезпеку для оточуючих.

Тепер власниці собаки повідомили про підозру, і вона постане перед судом.

Нагадаємо, раніше в Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.

медик діти прокуратура Дніпропетровська область
