Топ сервісів для AML-перевірок криптовалют у 2025 році

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У криптоіндустрії 2025 року прозорість стала не просто трендом, а необхідністю. Посилення регулювання, упровадження європейського стандарту MiCA та посилення контролю в Україні змушують трейдерів, інвесторів і навіть звичайних користувачів перевіряти, з якими активами вони взаємодіють

AML перевірка гаманця тепер важлива не тільки для компаній і криптобірж, але й для приватних осіб. Особливо на тлі того, що вартість біткоїна продовжує коливатися — разом з інтересом до цифрових активів зростають і ризики потрапити під блокування через "брудну" монету.

Як обрати найкращий AML-сервіс для перевірки криптовалюти?

Перевірка криптовалюти на "чистоту" — це не формальність, а захист від взаємодії з адресами, залученими до шахрайства, даркнету чи відмивання коштів. Більшість сучасних AML-сервісів дозволяють виявити:

• участь адреси в нелегальних транзакціях;

• зв’язки із санкційними країнами або майданчиками;

• рівень ризику за шкалою від низького до критичного.

Але як вибрати найкращий AML-сервіс, якщо пропозицій дедалі більше? Важливо враховувати такі критерії:



• Наявність відповідних сертифікатів і ліцензій. Це гарантія того, що сервіс працює відповідно до міжнародних стандартів і під контролем регуляторів. Особливо цінуються ISO/IEC 27001, SOC 2 Type II та відповідність вимогам AMLD5 у Європі.



• Глибина аналізу (зв’язки, ризикові категорії, контекст). Найкращі платформи для AML-перевірки аналізують не лише конкретну адресу, а й увесь ланцюг попередніх транзакцій, виявляють потенційні зв’язки з ризиковими джерелами, аналізують походження коштів і класифікують ризики за джерелом (даркнет, мікшери, сками тощо).



• Простота інтерфейсу та швидкість перевірки. В умовах активного трейдингу важлива оперативність. Швидка перевірка (до 30 секунд), зрозумілі візуальні позначки та звіти наочно показують рівень ризику.



• Інтеграція з гаманцями та біржами. Багато платформ уже дозволяють запускати AML-перевірку гаманця безпосередньо в інтерфейсі біржі — не потрібно копіювати адреси або звертатися до сторонніх сервісів.



• Робота з популярними активами (BTC, ETH, USDT тощо). Підтримка мультимереж і Layer 2-рішень — це вже стандарт. З огляду на активне використання Arbitrum, Polygon і BNB Chain, добрий AML-сервіс має відстежувати активність у цих екосистемах.

ТОП сервісів для перевірки крипти на "чистоту" у 2025 році

Нижче — список найкращих сервісів для AML-перевірки, де вбудовані інструменти дозволяють перевіряти криптовалюту на "чистоту" прямо на платформі, без підключення стороннього ПЗ:

Binance. Найбільша криптобіржа з автоматичною AML-системою. Усі депозити аналізуються через вбудовані інструменти — при високому рівні ризику кошти можуть бути заблоковані до з’ясування походження. Binance активно співпрацює з регуляторами та використовує зовнішні рішення для блокчейн-аналізу. Підтримуються звіти по BTC, ETH, USDT та інших активах. Інтеграція з KYC-системами робить процес максимально прозорим. WhiteBIT — одна з найтехнологічніших бірж у Європі. AML-перевірка гаманця реалізована на рівні самої біржі: кожен депозит автоматично аналізується за низкою параметрів, включаючи зв’язок із підозрілими адресами та транзакціями. За потреби користувачу надається звіт, а ризикові транзакції блокуються. WhiteBIT сертифікована за стандартами CCSS Level 3 і ISO/IEC 27001, що підтверджує високий рівень захисту активів та інфраструктури. Окрім AML, WhiteBIT пропонує KYC-верифікацію, зручний інтерфейс для роздрібних і корпоративних клієнтів, страховий фонд для захисту коштів, зберігає 96 % активів у холодних гаманцях, забезпечує низькі комісії та широкий вибір торгових інструментів. OKX використовує власну аналітичну платформу, поєднану з поведінковим аналізом і моніторингом адрес. Платформа виявляє підозрілі моделі вводу коштів, автоматично реагує на надходження з сумнівних джерел. У минулому OKX мала суттєві порушення AML і KYC, що призвело до великих штрафів від регуляторів США. Доступна ручна перевірка адреси до відправлення коштів. Добрий вибір для трейдерів, яким важлива безпека без зайвих дій. Bybit. Пропонує вбудований захист від сумнівних транзакцій з 2024 року. Платформа аналізує джерела коштів і виводить попередження про можливі ризики. Система працює автоматично й підтримує найпопулярніші токени. Є можливість ручного запиту на додаткову перевірку. KuCoin поєднує власні AML-інструменти з інтеграцією Chainalysis. Усі депозити перевіряються на попередні зв’язки з даркнетом або шахрайськими активностями. При виявленні проблемних адрес користувач отримує сповіщення до зарахування коштів. Це знижує ризик блокувань і підвищує довіру до платформи.

AML-перевірка у криптовалютах у 2025 році — вже не побажання регуляторів, а реальний інструмент захисту користувачів. Порівняння AML-сервісів для криптовалюти показує, що найкращі платформи дозволяють миттєво виявити ризикові транзакції й уникнути блокувань.

Топ сервісів для AML-перевірок сьогодні — це не лише аналітичні панелі, а й повноцінні трейдингові майданчики з вбудованими механізмами аналізу. WhiteBIT, Binance, OKX та інші запропонували ринку рішення, де безпека йде пліч-о-пліч із зручністю.

Обираючи платформу з топ-сайтів для AML-перевірки криптовалют, варто орієнтуватися не тільки на ліквідність і комісії, а й на рівень захисту. І якщо раніше трейдери запитували, де дешевше торгувати, то у 2025-му питання звучить інакше: "Наскільки безпечно торгувати й які ризики несе адреса?".