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30 червня 2025, 14:25
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Де купувати техніку для дому в Києві

30 червня 2025, 14:25
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Ринок побутової техніки столиці пропонує сотні майданчиків, утім поєднати великий асортимент, офіційні гарантії, оперативний монтаж і чесні ціни вдалося небагатьом.

Інтернет-магазин ВЕНКОН позиціонує себе як "експерт інженерних рішень" і підкріплює статус цифрами, маючи понад 18 тис. найменувань у каталозі: системи вентиляції, опалення, водоочищення, "розумний дім" та класична побутова техніка.

Каталог оновлюється щодня, а сезонні розпродажі позначені бейджем "-50 %", тож користувач одразу бачить найвигідніші пропозиції. Позиції можна відсортувати за брендом, потужністю чи енергоефективністю.

Як оформити замовлення онлайн

  1. Відкрийте каталог, скористайтеся фільтрами "Ціна", "Бренд" або "Тип пристрою".
  2. Додайте товар до кошика й оберіть оплату: карта, готівка кур’єру чи безготівковий переказ із ПДВ.
  3. Вкажіть доставку: кур’єр VENCON, "Нова Пошта" або самовивіз із шоуруму.
  4. За потреби замовте монтаж і сервісне обслуговування – усе в одному кліку.

Офлайн-шоуруми й експертна консультація

Крім зручного онлайн-магазину, ВЕНКОМ має три магазини-шоуруми в Києві:

  • вул. Микільсько-Слобідська, 4-В;
  • вул. Всеволода Змієнка, 21;
  • вул. Здолбунівська, 7-Г (NOVUS).

У салоні можна протестувати техніку, отримати калькуляцію енерговитрат і забрати товар без черги. Телефон: 0 800 33 22 11, безкоштовний по Україні, а кол-центр працює протягом пн-пт – 09:00-20:00, сб – 09:00-18:00.

П’ять причин обрати ВЕНКОМ

  • Офіційна гарантія на кожен товар: від 2 тижнів до 20 років, залежно від бренду й комплектації.
  • Додаткова сервісна страховка – наприклад, 50-місячна гарантія на рекуператори "під ключ".
  • Власні монтажні бригади: "установлюємо все, що продаємо", а на роботи надається гарантія до 24 місяців.
  • Доставка day-to-day по Києву, відправка по Україні логістичними службами, кешбек та програма лояльності для постійних клієнтів.
  • Комплексні інженерні рішення – від підбору сонячних панелей до пусконалагодження котла й сервісного обслуговування фільтрів.

Сервіс + гарантія = захищена інвестиція

ВЕНКОМ не лише продає, а й супроводжує техніку весь життєвий цикл. Гарантійний ремонт проводиться за наявності заповненого талона, а звернення приймає окремий сервіс-відділ; достатньо назвати серійний номер – решту візьмуть на себе майстри.

Якщо шукати "де купити побутову техніку в Києві", відповідь очевидна: ВЕНКОМ поєднує величезний вибір, офіційну гарантію, професійний монтаж і доставку в день замовлення. Додайте до цього гнучку цінову політику та сервіс "під ключ" – і отримаєте майданчик, який справді допомагає створити комфортний, енергоефективний та безпечний дім. Купуйте онлайн або відвідайте шоурум – і переконайтеся, що найкраща техніка для дому в Києві починається з ВЕНКОМ!

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