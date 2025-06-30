Де купувати техніку для дому в Києві
Ринок побутової техніки столиці пропонує сотні майданчиків, утім поєднати великий асортимент, офіційні гарантії, оперативний монтаж і чесні ціни вдалося небагатьом.
Інтернет-магазин ВЕНКОН позиціонує себе як "експерт інженерних рішень" і підкріплює статус цифрами, маючи понад 18 тис. найменувань у каталозі: системи вентиляції, опалення, водоочищення, "розумний дім" та класична побутова техніка.
Каталог оновлюється щодня, а сезонні розпродажі позначені бейджем "-50 %", тож користувач одразу бачить найвигідніші пропозиції. Позиції можна відсортувати за брендом, потужністю чи енергоефективністю.
Як оформити замовлення онлайн
- Відкрийте каталог, скористайтеся фільтрами "Ціна", "Бренд" або "Тип пристрою".
- Додайте товар до кошика й оберіть оплату: карта, готівка кур’єру чи безготівковий переказ із ПДВ.
- Вкажіть доставку: кур’єр VENCON, "Нова Пошта" або самовивіз із шоуруму.
- За потреби замовте монтаж і сервісне обслуговування – усе в одному кліку.
Офлайн-шоуруми й експертна консультація
Крім зручного онлайн-магазину, ВЕНКОМ має три магазини-шоуруми в Києві:
- вул. Микільсько-Слобідська, 4-В;
- вул. Всеволода Змієнка, 21;
- вул. Здолбунівська, 7-Г (NOVUS).
У салоні можна протестувати техніку, отримати калькуляцію енерговитрат і забрати товар без черги. Телефон: 0 800 33 22 11, безкоштовний по Україні, а кол-центр працює протягом пн-пт – 09:00-20:00, сб – 09:00-18:00.
П’ять причин обрати ВЕНКОМ
- Офіційна гарантія на кожен товар: від 2 тижнів до 20 років, залежно від бренду й комплектації.
- Додаткова сервісна страховка – наприклад, 50-місячна гарантія на рекуператори "під ключ".
- Власні монтажні бригади: "установлюємо все, що продаємо", а на роботи надається гарантія до 24 місяців.
- Доставка day-to-day по Києву, відправка по Україні логістичними службами, кешбек та програма лояльності для постійних клієнтів.
- Комплексні інженерні рішення – від підбору сонячних панелей до пусконалагодження котла й сервісного обслуговування фільтрів.
Сервіс + гарантія = захищена інвестиція
ВЕНКОМ не лише продає, а й супроводжує техніку весь життєвий цикл. Гарантійний ремонт проводиться за наявності заповненого талона, а звернення приймає окремий сервіс-відділ; достатньо назвати серійний номер – решту візьмуть на себе майстри.
Якщо шукати "де купити побутову техніку в Києві", відповідь очевидна: ВЕНКОМ поєднує величезний вибір, офіційну гарантію, професійний монтаж і доставку в день замовлення. Додайте до цього гнучку цінову політику та сервіс "під ключ" – і отримаєте майданчик, який справді допомагає створити комфортний, енергоефективний та безпечний дім. Купуйте онлайн або відвідайте шоурум – і переконайтеся, що найкраща техніка для дому в Києві починається з ВЕНКОМ!