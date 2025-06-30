11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 14:25
Реклама

Где покупать бытовую технику в Киеве

30 июня 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Рынок бытовой техники столицы предлагает сотни площадок, однако соединить большой ассортимент, официальные гарантии, оперативный монтаж и честные цены удалось немногим.

Интернет-магазин ВЕНКОН позиционирует себя как "эксперт инженерных решений" и подкрепляет статус цифрами, имея более 18 000 наименований в каталоге: системы вентиляции, отопления, водоочистки, "умный дом" и классическая бытовая техника.

Каталог обновляется ежедневно, а сезонные распродажи помечены бейджем "-50 %", поэтому пользователь сразу видит самые выгодные предложения. Позиции можно отсортировать по бренду, мощности или энергоэффективности.

Как оформить заказ онлайн

  1. Откройте каталог, воспользуйтесь фильтрами "Цена", "Бренд" или "Тип устройства".
  2. Добавьте товар в корзину и выберите оплату: карта, наличные курьеру или безналичный перевод с НДС.
  3. Укажите доставку: курьер ВЕНКОМ, "Нова Пошта" или самовывоз из шоу-рума.
  4. При необходимости закажите монтаж и сервисное обслуживание – все в один клик.

Офлайн-шоу-румы и экспертная консультация

Помимо удобного интернет-магазина, ВЕНКОН имеет три магазина-шоу-рума в Киеве:
• ул. Николаско-Слободская, 4-В;
• ул. Всеволода Змиенко, 21;
• ул. Здолбуновская, 7-Г (NOVUS).

В салоне можно протестировать технику, получить калькуляцию энергозатрат и забрать товар без очереди. Телефон: 0 800 33 22 11 (бесплатно по Украине), кол-центр работает пн–пт 09:00–20:00, сб 09:00–18:00.

Пять причин выбрать ВЕНКОН

  • Официальная гарантия на каждый товар: от 2 недель до 20 лет, в зависимости от бренда и комплектации.
  • Дополнительная сервисная страховка – например, 50-месячная гарантия на рекуператоры "под ключ".
  • Собственные монтажные бригады: "устанавливаем все, что продаем", на работы предоставляется гарантия до 24 месяцев.
  • Доставка day-to-day по Киеву, отправка по Украине логистическими службами, кэшбэк и программа лояльности для постоянных клиентов.
  • Комплексные инженерные решения – от подбора солнечных панелей до пуско-наладки котла и сервисного обслуживания фильтров.

Сервис + гарантия = защищенная инвестиция

ВЕНКОН не только продает, но и сопровождает технику весь ее жизненный цикл. Гарантийный ремонт проводится при наличии заполненного талона, а обращения принимает отдельный сервис-отдел; достаточно назвать серийный номер – остальное возьмут на себя мастера.

Если искать "где купить бытовую технику в Киеве", ответ очевиден: ВЕНКОН объединяет огромный выбор, официальную гарантию, профессиональный монтаж и доставку в день заказа. Добавьте к этому гибкую ценовую политику и сервис "под ключ" – и получите площадку, которая действительно помогает создать комфортный, энергоэффективный и безопасный дом. Покупайте онлайн или посетите шоу-рум – и убедитесь, что лучшая техника для дома в Киеве начинается с ВЕНКОН!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бытовая техника магазин ВЕНКОМ торговля
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
В Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой
30 июня 2025, 15:40
Начальника надлесничества в Закарпатье подозревают в махинациях с древесиной на 1 миллион грн
30 июня 2025, 15:24
Психиатрическая помощь детям: с 1 июля будут действовать новые правила
30 июня 2025, 15:15
В Киевской области обнаружили контрафактные сигареты и жидкости для курения на 4,2 млн грн
30 июня 2025, 15:07
Президент присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему в бою
30 июня 2025, 15:00
Во Львовской области задержали мужчину, который торговал оружием через интернет
30 июня 2025, 14:53
ТЦК под контролем: большинство "скандалов" в июне – фейки и ИПСО
30 июня 2025, 14:40
В Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате
30 июня 2025, 14:40
Мэр Виталий Кличко отстранил заместителя из-за празднования в День траура в Киеве
30 июня 2025, 14:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »