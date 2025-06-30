Где покупать бытовую технику в Киеве

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Интернет-магазин ВЕНКОН позиционирует себя как "эксперт инженерных решений" и подкрепляет статус цифрами, имея более 18 000 наименований в каталоге: системы вентиляции, отопления, водоочистки, "умный дом" и классическая бытовая техника.

Каталог обновляется ежедневно, а сезонные распродажи помечены бейджем "-50 %", поэтому пользователь сразу видит самые выгодные предложения. Позиции можно отсортировать по бренду, мощности или энергоэффективности.

Как оформить заказ онлайн

Откройте каталог, воспользуйтесь фильтрами "Цена", "Бренд" или "Тип устройства". Добавьте товар в корзину и выберите оплату: карта, наличные курьеру или безналичный перевод с НДС. Укажите доставку: курьер ВЕНКОМ, "Нова Пошта" или самовывоз из шоу-рума. При необходимости закажите монтаж и сервисное обслуживание – все в один клик.

Офлайн-шоу-румы и экспертная консультация

Помимо удобного интернет-магазина, ВЕНКОН имеет три магазина-шоу-рума в Киеве:

• ул. Николаско-Слободская, 4-В;

• ул. Всеволода Змиенко, 21;

• ул. Здолбуновская, 7-Г (NOVUS).

В салоне можно протестировать технику, получить калькуляцию энергозатрат и забрать товар без очереди. Телефон: 0 800 33 22 11 (бесплатно по Украине), кол-центр работает пн–пт 09:00–20:00, сб 09:00–18:00.

Пять причин выбрать ВЕНКОН

Официальная гарантия на каждый товар: от 2 недель до 20 лет, в зависимости от бренда и комплектации.

Дополнительная сервисная страховка – например, 50-месячная гарантия на рекуператоры "под ключ".

Собственные монтажные бригады: "устанавливаем все, что продаем", на работы предоставляется гарантия до 24 месяцев.

Доставка day-to-day по Киеву, отправка по Украине логистическими службами, кэшбэк и программа лояльности для постоянных клиентов.

Комплексные инженерные решения – от подбора солнечных панелей до пуско-наладки котла и сервисного обслуживания фильтров.

Сервис + гарантия = защищенная инвестиция

ВЕНКОН не только продает, но и сопровождает технику весь ее жизненный цикл. Гарантийный ремонт проводится при наличии заполненного талона, а обращения принимает отдельный сервис-отдел; достаточно назвать серийный номер – остальное возьмут на себя мастера.

Если искать "где купить бытовую технику в Киеве", ответ очевиден: ВЕНКОН объединяет огромный выбор, официальную гарантию, профессиональный монтаж и доставку в день заказа. Добавьте к этому гибкую ценовую политику и сервис "под ключ" – и получите площадку, которая действительно помогает создать комфортный, энергоэффективный и безопасный дом. Покупайте онлайн или посетите шоу-рум – и убедитесь, что лучшая техника для дома в Киеве начинается с ВЕНКОН!