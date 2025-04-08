00:58  08 квітня
На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам
03:20  08 квітня
У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
05:45  08 квітня
Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 11:28
Реклама

Auchan онлайн: як вигідно купувати продукти без черг?

08 квітня 2025, 11:28
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Похід до супермаркету більше не обов'язковий

Тепер продукти з Auchan можна замовити онлайн – швидко, зручно та вигідно. Забудьте про довгі черги, спонтанні покупки та втому після шопінгу. Сервіс доставки продуктів Zakaz надає можливість зробити покупки в улюбленій торговельній мережі Auchan не виходячи з дому.

З онлайн-замовленням з Ашана ви отримуєте доступ до всього асортименту гіпермаркету: свіжі овочі та фрукти, м'ясо, риба, молочні продукти, товари для дому, побутова хімія та багато іншого. Усе це - в кілька кліків, з доставкою за вашою адресою у зручний час.

Чому купувати продукти в Auchan онлайн – це вигідно

Ціни в онлайн-каталозі повністю відповідають полицям у магазині. Ви не переплачуєте, при цьому отримуєте повний контроль над своїм замовленням. На платформі Zakaz легко відстежити акції, порівняти товари, побачити підсумкову суму ще до оформлення покупки.

Переваги онлайн-шопінгу в Auchan через Zakaz:

  • Без черг - ви купуєте все, що потрібно, не виходячи з дому.
  • Широкий асортимент - доступ до повного вибору товарів Ашана.
  • Економія часу - покупки за 10-15 хвилин замість годин у торговому залі.
  • Свіжі продукти - досвідчені комплектувальники вибирають товари з актуальними термінами придатності.
  • Гнучка доставка - ви обираєте зручний день та інтервал отримання замовлення.

Більше ніяких зайвих витрат і непередбачуваних ситуацій на касі. Онлайн-замовлення дозволяє заздалегідь планувати покупки і тримати бюджет під контролем.

Як оформити замовлення в Auchan через Zakaz

Все гранично просто. Щоб оформити замовлення:

  1. Перейдіть на сайт auchan.zakaz.ua або відкрийте додаток Zakaz.
  2. Виберіть потрібні категорії або скористайтеся пошуком за товарами.
  3. Додайте продукти в кошик і вкажіть кількість.
  4. Заповніть адресу, виберіть зручний час і спосіб оплати.
  5. Підтвердіть замовлення - і чекайте на доставку від кур'єра Zakaz.

Збірка замовлення відбувається того ж дня. Всі продукти упаковуються відповідно до санітарних норм, а доставка здійснюється акуратно і точно в строк..

Auchan і Zakaz – ідеальне поєднання зручності та вигоди

Сервіс доставки продуктів Zakaz став надійним партнером для тисяч покупців по всій Україні. У співпраці з Auchan він робить шопінг простішим, швидшим та економічнішим. Онлайн-формат дозволяє витрачати менше часу на побут і більше – на те, що дійсно важливо.

Спробуйте онлайн-шопінг в Auchan через Zakaz уже сьогодні - і ви не захочете повертатися до колишніх покупок. Це легко, вигідно та абсолютно безпечно!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
торговля Zakaz Auchan онлайн Auchan
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 13:13
Застрелив військового і планував вбивство Синєгубова: зловмисник постане перед судом
08 квітня 2025, 12:57
В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого
08 квітня 2025, 12:53
$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари
08 квітня 2025, 12:29
На Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали
08 квітня 2025, 12:08
За два дні Росія обстріляла два відділення "Укрпошти"
08 квітня 2025, 11:59
Житель Дніпра, який продавав психотропи на території Одещини, може сісти на 12 років
08 квітня 2025, 11:42
Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями
08 квітня 2025, 11:27
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 11:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »