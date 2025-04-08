Auchan онлайн: як вигідно купувати продукти без черг?

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Похід до супермаркету більше не обов'язковий

Тепер продукти з Auchan можна замовити онлайн – швидко, зручно та вигідно. Забудьте про довгі черги, спонтанні покупки та втому після шопінгу. Сервіс доставки продуктів Zakaz надає можливість зробити покупки в улюбленій торговельній мережі Auchan не виходячи з дому.

З онлайн-замовленням з Ашана ви отримуєте доступ до всього асортименту гіпермаркету: свіжі овочі та фрукти, м'ясо, риба, молочні продукти, товари для дому, побутова хімія та багато іншого. Усе це - в кілька кліків, з доставкою за вашою адресою у зручний час.

Чому купувати продукти в Auchan онлайн – це вигідно

Ціни в онлайн-каталозі повністю відповідають полицям у магазині. Ви не переплачуєте, при цьому отримуєте повний контроль над своїм замовленням. На платформі Zakaz легко відстежити акції, порівняти товари, побачити підсумкову суму ще до оформлення покупки.

Переваги онлайн-шопінгу в Auchan через Zakaz:

Без черг - ви купуєте все, що потрібно, не виходячи з дому.

- ви купуєте все, що потрібно, не виходячи з дому. Широкий асортимент - доступ до повного вибору товарів Ашана.

- доступ до повного вибору товарів Ашана. Економія часу - покупки за 10-15 хвилин замість годин у торговому залі.

- покупки за 10-15 хвилин замість годин у торговому залі. Свіжі продукти - досвідчені комплектувальники вибирають товари з актуальними термінами придатності.

- досвідчені комплектувальники вибирають товари з актуальними термінами придатності. Гнучка доставка - ви обираєте зручний день та інтервал отримання замовлення.

Більше ніяких зайвих витрат і непередбачуваних ситуацій на касі. Онлайн-замовлення дозволяє заздалегідь планувати покупки і тримати бюджет під контролем.

Як оформити замовлення в Auchan через Zakaz

Все гранично просто. Щоб оформити замовлення:

Перейдіть на сайт auchan.zakaz.ua або відкрийте додаток Zakaz. Виберіть потрібні категорії або скористайтеся пошуком за товарами. Додайте продукти в кошик і вкажіть кількість. Заповніть адресу, виберіть зручний час і спосіб оплати. Підтвердіть замовлення - і чекайте на доставку від кур'єра Zakaz.

Збірка замовлення відбувається того ж дня. Всі продукти упаковуються відповідно до санітарних норм, а доставка здійснюється акуратно і точно в строк..

Auchan і Zakaz – ідеальне поєднання зручності та вигоди

Сервіс доставки продуктів Zakaz став надійним партнером для тисяч покупців по всій Україні. У співпраці з Auchan він робить шопінг простішим, швидшим та економічнішим. Онлайн-формат дозволяє витрачати менше часу на побут і більше – на те, що дійсно важливо.

Спробуйте онлайн-шопінг в Auchan через Zakaz уже сьогодні - і ви не захочете повертатися до колишніх покупок. Це легко, вигідно та абсолютно безпечно!