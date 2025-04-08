Auchan онлайн: как выгодно покупать продукты без очередей?

Реклама

Поход в супермаркет больше не обязателен

Теперь продукты из Auchan можно заказать онлайн — быстро, удобно и выгодно. Забудьте о длинных очередях, спонтанных покупках и усталости после шопинга. Сервис доставки продуктов Zakaz предоставляет возможность сделать покупки в любимой торговой сети Auchan не выходя из дома.

С онлайн-заказом из Ашана вы получаете доступ ко всему ассортименту гипермаркета: свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, товары для дома, бытовая химия и многое другое. Всё это — в несколько кликов, с доставкой по вашему адресу в удобное время.

Почему покупать продукты в Auchan онлайн — это выгодно

Цены в онлайн-каталоге полностью соответствуют полкам в магазине. Вы не переплачиваете, при этом получаете полный контроль над своим заказом. На платформе Zakaz легко отследить акции, сравнить товары, увидеть итоговую сумму ещё до оформления покупки.

Преимущества онлайн-шопинга в Auchan через Zakaz:

Без очередей — вы покупаете всё, что нужно, не выходя из дома.

— вы покупаете всё, что нужно, не выходя из дома. Широкий ассортимент — доступ к полному выбору товаров Ашана.

— доступ к полному выбору товаров Ашана. Экономия времени — покупки за 10–15 минут вместо часов в торговом зале.

— покупки за 10–15 минут вместо часов в торговом зале. Свежие продукты — опытные комплектовщики выбирают товары с актуальными сроками годности.

— опытные комплектовщики выбирают товары с актуальными сроками годности. Гибкая доставка — вы выбираете удобный день и интервал получения заказа.

Больше никаких лишних затрат и непредсказуемых ситуаций на кассе. Онлайн-заказ позволяет заранее планировать покупки и держать бюджет под контролем.

Как оформить заказ в Auchan через Zakaz

Всё предельно просто. Чтобы оформить заказ:

Перейдите на сайт auchan.zakaz.ua или откройте приложение Zakaz. Выберите нужные категории или воспользуйтесь поиском по товарам. Добавьте продукты в корзину и укажите количество. Заполните адрес, выберите удобное время и способ оплаты. Подтвердите заказ — и ждите доставку от курьера Zakaz.

Сборка заказа происходит в тот же день. Все продукты упаковываются в соответствии с санитарными нормами, а доставка осуществляется аккуратно и точно в срок.

Auchan и Zakaz — идеальное сочетание удобства и выгоды

Сервис доставки продуктов Zakaz стал надёжным партнёром для тысяч покупателей по всей Украине. В сотрудничестве с Auchan он делает шопинг проще, быстрее и экономичнее. Онлайн-формат позволяет тратить меньше времени на быт и больше — на то, что действительно важно.

Попробуйте онлайн-шопинг в Auchan через Zakaz уже сегодня — и вы не захотите возвращаться к прежним покупкам. Это легко, выгодно и абсолютно безопасно!